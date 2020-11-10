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Vali Becel, Güvercinlik ve Çardak köyünü ziyaret etti
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL BERABERİNDE İL GENEL MECLİS BAŞKANI GÜRBÜZ DİNÇ VE İL GENEL MECLİS ÜYELERİ İLE BİRLİKTE NEVŞEHİR’İN MERKEZ İLÇEYE BAĞLI GÜVERCİNLİK VE ÇARDAK KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ. GÜVERCİNLİK KÖYÜNDE VATANDAŞLAR İLE BİR SÜRE GÖRÜŞEN VALİ BECEL, KÖYLÜLERİN İSTEK VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ.
Nevşehir 10.11.2020, 15:23
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve İl Genel Meclis üyeleri ile birlikte Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Güvercinlik ve Çardak köyünü ziyaret etti. Güvercinlik köyünde vatandaşlar ile bir süre görüşen Vali Becel, köylülerin istek ve taleplerini dinledi.Nevşehir Valisi daha sonra ise Çardak köyünü ziyaret ederek Köy Muhtarı Adem Özer’den köyde yapılan çalışmalar ve yapılması talep edilen istekleri dinledi. Daha sonra köy kahvesinde vatandaşlarla buluşan Vali Becel köylülerin istek ve taleplerini dinlemesinin ardından köyden ayrıldı.