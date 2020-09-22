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Vali Becel, Gülşehir’de köy ziyaretlerinde bulundu
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, GÖREVE BAŞLAMASININ ARDINDAN YAPMIŞ OLDUĞU İLÇE ZİYARETLERİNİN ARDINDAN KÖY ZİYARETLERİNE BAŞLADI. GÜLŞEHİR İLÇESİNE BAĞLI KÖYLERİ BERABERİNDE İL GENEL MECLİS BAŞKANI GÜRBÜZ DİNÇ VE İLÇE PROTOKOLÜ İLE ZİYARET EDEN VALİ İNCİ SEZER BECEL BURADA VATANDAŞLAR İLE BİR ARAYA GELEREK İSTEK VE TALEPLERİ DİNLEDİ.
Nevşehir 22.09.2020, 14:22 22.09.2020, 15:50
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Gülşehir ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek burada vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, göreve başlamasının ardından yapmış olduğu ilçe ziyaretlerinin ardından köy ziyaretlerine başladı. Gülşehir ilçesine bağlı köyleri beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve ilçe protokolü ile ziyaret eden Vali İnci Sezer Becel burada vatandaşlar ile bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi.