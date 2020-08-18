Son Dakika
Vali Becel, Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi’yi ziyaret etti
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL İLÇE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA GÜLŞEHİR BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ.
Nevşehir 18.08.2020, 13:07
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Valiliği görevine başlamasının ardından kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi’ye iade-i ziyaretinde bulunurken Belediye Başkanı Çiftçi’den ilçede yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler aldı. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.