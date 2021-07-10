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Vali Becel, Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Türkiye Diyanet Vakfına vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu.
Nevşehir 10.07.2021, 11:37 11.07.2021, 08:48
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Türkiye Diyanet Vakfına vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu.
Vali İnci Sezer Becel’in kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden T.D.V. Nevşehir Şubesi Başkanı ve İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, kendilerine teşekkür ederek kurban bağış sertifikasını takdim etti.