Vali Becel, Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Türkiye Diyanet Vakfına vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu.

Vali İnci Sezer Becel, Türkiye Diyanet Vakfının, ’Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ sloganıyla sürdürdüğü vekaletle kurban organizasyonu kapsamında kurban vekaletini, TDV Nevşehir Şubesine verdi. İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya’dan Türkiye Diyanet Vakfı 2021 Yılı Vekaletle Kurban organizasyonu hakkında bilgiler alan Vali Sezer Becel, Türkiye Diyanet Vakfınca sürdürülen vekaletle kurban organizasyonuna destek olmak amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı Nevşehir Şubesine kurban bağışında bulundu.

Vali İnci Sezer Becel’in kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden T.D.V. Nevşehir Şubesi Başkanı ve İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, kendilerine teşekkür ederek kurban bağış sertifikasını takdim etti.