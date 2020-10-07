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Vali Becel, Çiçekli Cami ve Kur’an kursunu ziyaret etti
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL NEVŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ'NDE BULUNAN ÇİÇEKLİ CAMİYİ ZİYARET ETTİ.
Nevşehir 07.10.2020, 13:25
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Nevşehir Esentepe Mahallesi’nde bulunan Çiçekli Camiyi ziyaret etti.
İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ile birlikte camiye ait bölümleri ve kültür merkezini inceleyen Vali Becel 4-6 yaş grubunda Kur’an eğitimi gören çocuklarla görüşerek bir süre sohbet etti.
Geçtiğimiz günlerde Yüksel ile Menduha Erdaş çifti tarafından bağışlanan ve Nevşehirli hayırseverler tarafından iç tefrişatı yaptırılarak Kur’an Kursu ile Diyanet Öğrenci Evi olarak hizmete giren binayı da gezen Vali Becel, Yüksel ve Menduha Erdaş çiftine de bağışları nedeniyle plaket takdim etti.