Vali Becel, anaokulu ve 8.sınıf öğrencilerini ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, öğrenimlerine devam eden anaokulu ve 8.sınıf öğrencilerini ziyaret ederek öğrenciler ile bir süre görüştü.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, okul ziyaretlerine devam ediyor. Vali Becel ziyaretler kapsamında Nevşehir TOKİ Gökkuşağı Anaokulu’nu ziyaret ederek burada öğrenimlerine devam eden minik öğrenciler ile bir süre görüştü. Anaokulu öğrencileri ile yakından ilgilenen Vali Becel minik öğrencilerin merak ettikleri sorulara da cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel anaokulu ziyaretinin ardından İstiklal Ortaokulu’nda yüz yüze eğitimlerine devam eden 8.sınıf öğrencilerini ziyaret etti. Öğrenciler tarafından çiçekle karşılana Vali Becel burada okul idarecilerinden okula devam eden öğrenciler hakkında bilgiler alırken 8.sınıf öğrencilerine derslerinde başarılar diledi.