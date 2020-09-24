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Vali Becel, aile ziyaretlerini sürdürüyor
NEVŞEHİR’DE GÖREVE BAŞLAMASININ ARDINDAN BULDUĞU HER FIRSATTA AİLE ZİYARETLERİNDE BULUNAN NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, BU KAPSAMDA AİLE ZİYARETLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.
Nevşehir 24.09.2020, 09:53 24.09.2020, 10:06
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, aile ziyaretlerinde Doğan ailesi ile devam etti. Doğan ailesini ziyaret eden Vali Becel, ailenin istek ve taleplerini dinlerken evde bulunan çocuklarla da yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı. Vali Becel, evde bulunan çocuklara da çeşitli hediyeler verirken aile ile bir süre görüştükten sonra ayrıldı.