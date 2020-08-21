Son Dakika
Vali Becel, aile ziyaretlerinde bulundu
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, AİLE ZİYARETLERİNDE BULUNARAK ZİYARET ETTİĞİ AİLELERİN İSTEK VE TALEPLERİNİ DİNLİYOR.
Nevşehir 21.08.2020, 11:45
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir’de çeşitli sivil toplum örgütlerini ziyaretlerinin yanı sıra aile ziyaretlerinde de bulunuyor. Vali Becel Önemli ve Çelik ailelerini ziyaret ederek ziyaretinde ailelerin istek ve taleplerini dinledi. Evde bulunan çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Becel, çocuklara da çeşitli hediyeler vermesi dikkatlerden kaçmadı.