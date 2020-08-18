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Vali Becel, Afrin şehidinin ailesini ziyaret etti
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, 2018 YILINDA AFRİN’DE ŞEHİT DÜŞEN PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ŞAHİN KAYA’NIN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ.
Nevşehir 18.08.2020, 15:50
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Gülşehir ilçe ziyaretleri sırasında 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin kentinde PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın ailesini ziyaret etti. Vali Becel, şehit Kaya’nın anne ve babası ile bir süre görüşürken şehit kızına da çeşitli hediyeler verdi.