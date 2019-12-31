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Vali Aktaş’tan Yeni Yıl Mesajı
Nevşehir Valilisi İlhami Aktaş, yayımladığı yeni yıl mesajında;
Nevşehir 31.12.2019, 20:14
Her yeni yıl; yeni bir başlangıç olup, yeni umutları da beraberinde getirmekte, başarının, güzelliğin ve mutluluğun ümit edildiği, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın pekiştiği, daha rahat bir hayata ulaşma yolunda yeni isteklerimizin filizlendiği bir yıldır.
Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize ve dünyaya huzur ve mutluluk getirmesini diler, tüm Nevşehirli Hemşerilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım.
İlhami AKTAŞ
Nevşehir Valisi
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