Vali Aktaş’tan Yeni Yıl Mesajı

Her yeni yıl; yeni bir başlangıç olup, yeni umutları da beraberinde getirmekte, başarının, güzelliğin ve mutluluğun ümit edildiği, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın pekiştiği, daha rahat bir hayata ulaşma yolunda yeni isteklerimizin filizlendiği bir yıldır.

Ülkemizin birlik ve beraberliğinin geçmişte olduğu gibi 2020 yılında da güçlenerek devam edeceğine, milletimizin daha mutlu, huzurlu ve müreffeh günler yaşayacağına olan inancımız tamdır. Yeni umut ve beklentilerle karşıladığımız 2020 yılında da Nevşehir’in her alanda gelişmesi için yeni projeler üretip, her geçen gün artan heyecanımızla vatandaşlarımızın da talepleri doğrultusunda devletimizin tüm imkânlarını şehrimize sunmaya devam edeceğiz.



Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize ve dünyaya huzur ve mutluluk getirmesini diler, tüm Nevşehirli Hemşerilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım.

İlhami AKTAŞ

Nevşehir Valisi