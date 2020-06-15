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Vali Aktaş’tan Rektör Aktekin’e Veda Ziyareti
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’e veda ziyaretinde bulundu.
Nevşehir 15.06.2020, 10:26
2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Çanakkale Valisi olarak atanan Vali Aktaş, veda ziyaretleri kapsamında NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.
Vali Aktaş ise, kendisi için Nevşehir’in ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin ayrı bir yeri olduğunu belirterek, görev boyunca şahsına göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı Rektör Aktekin ve üniversite personeline teşekkür etti.