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Vali Aktaş’tan Rektör Aktekin’e Veda Ziyareti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’e veda ziyaretinde bulundu.

Nevşehir 15.06.2020, 10:26
Vali Aktaş’tan Rektör Aktekin’e Veda Ziyareti
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2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Çanakkale Valisi olarak atanan Vali Aktaş, veda ziyaretleri kapsamında NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Aktekin, Nevşehir’de görev yaptığı süre boyunca gerek şehre, gerekse üniversiteye yapmış olduğu önemli katkılarından dolayı Vali Aktaş’a teşekkür ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Aktaş ise, kendisi için Nevşehir’in ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin ayrı bir yeri olduğunu belirterek, görev boyunca şahsına göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı Rektör Aktekin ve üniversite personeline teşekkür etti.

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