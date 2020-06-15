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Vali Aktaş’tan Ragıp Özaltın’a Veda Ziyareti
Çanakkale Valiliğine atanan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ragıp Özaltın’a veda ziyaretinde bulundu.
Nevşehir 15.06.2020, 13:38 15.06.2020, 16:58
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ragıp Özaltın, Vali Aktaş’ın hizmet süresi boyunca Nevşehir’e büyük hizmetleri olduğunu, şehrimizin gelişimine önemli katkılarda bulunduğunu ve çok başarılı çalışmalara imza attığını ifade etti.
Ragıp Özaltın, Vali Aktaş’a teşekkür ederek yeni görev yeri olan Çanakkale’de başarılar diledi.