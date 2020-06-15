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Vali Aktaş’tan Ragıp Özaltın’a Veda Ziyareti

Çanakkale Valiliğine atanan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ragıp Özaltın’a veda ziyaretinde bulundu.

Nevşehir 15.06.2020, 13:38 15.06.2020, 16:58
Vali Aktaş’tan Ragıp Özaltın’a Veda Ziyareti
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Vali Aktaş veda ziyaretleri kapsamında Altınyıldız Koleji Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Ragıp Özaltın’ı Altınöz Otel’de ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ragıp Özaltın, Vali Aktaş’ın hizmet süresi boyunca Nevşehir’e büyük hizmetleri olduğunu, şehrimizin gelişimine önemli katkılarda bulunduğunu ve çok başarılı çalışmalara imza attığını ifade etti.
Ragıp Özaltın, Vali Aktaş’a teşekkür ederek yeni görev yeri olan Çanakkale’de başarılar diledi.

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