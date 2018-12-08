Vali Aktaş’tan Otomotiv Sektörüne Ziyaret

Vali İlhami Aktaş, Nevşehir Merkezinde otomotiv sektöründe faaliyet yapan, Gençler Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Nevşehir Renault Bayii Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Paslanmaz’ı iş yerinde ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette; Bekir Paslanmaz ve oğlu Mustafa Paslanmaz, babası Mustafa Paslanmaz ve iş adamları Mehmet Dirikoç, Tuncer Gök ile Ümit Atabilen ve Tuğrul Gök hazır bulundu.

Esnaf ziyaretleri kapsamında Bekir Paslanmaz’ı yerinde ziyaret ederek, işlerinin durumu hakkında bilgiler alan Vali Aktaş, bereketli, bol kazançlar temennisinde bulundu.

Gençler Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Nevşehir Renault Bayii Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Paslanmaz ve beraberindekiler ise ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, Vali Aktaş’a teşekkür ettiler.

Bir süre sohbetin ardından ziyaret sona erdi.