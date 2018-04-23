Vali Aktaş’ın koltuğuna ortaokul öğrencisi Muhammed Yılmaz Turgut oturdu

Ziyarette, temsili Vali Turgut kendisini karşılayan Vali Aktaş’a çiçek buketi takdim etti.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Özel Altınyıldız Ortaokulu öğrencisi Muhammed Yılmaz Turgut ve Rehberlik Öğretmeni Ali Rıza Köse’yi kabul eden Vali Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tüm dünya çocuklarının yüzünde neşe, sevinç ve mutluluğun hiç bitmediği, birbirleriyle kaynaşan, paylaşan ve sevgi dolu günler temennisinde bulundu.

Daha sonra, bir gelenek olarak 23 Nisan törenlerinde koltuklarını geleceğin yöneticileri olacak olan çocuklara devrettiklerini hatırlatan Vali Aktaş, koltuğunu temsili olarak Muhammed Yılmaz Turgut’a teslim etti.

Temsili Vali Turgut ise yapmak istediklerini ve nelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Vali Aktaş ile bir süre görüşen Temsili Vali Turgut, bu makamda oturmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, devlet büyüklerinin çocuklara gösterdikleri bu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Vali Aktaş ise temsili Vali Turgut ile günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.