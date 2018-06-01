Vali Aktaş, "Yeni Nesil Eski Gelenek" Konulu Sergi Açılışına Katıldı

Sergi açılışına; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Vilayetler Hizmet Birliği Ana Okulu Müdürü Kenan Tekin, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açılışın ardından sergiyi gezen Vali Aktaş, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Müdürü Kenan Tekin’den sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Sergide öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Aktaş, onlarla bir süre sohbet ederek, öğrencilerin yapmış olduğu çalışmaları çok başarılı bulduklarını ifade etti ve sergide emeği geçen öğrencileri ve öğretmenleri kutlarken, başarılarının devamını da diledi.

Okul Müdürü Tekin ve öğretmenler ise Vali Aktaş’a, gerçekleşen serginin açılışına katılımlarından dolayı teşekkürlerini ilettiler.