Vali Aktaş ve Milletvekili Açıkgöz'den Yılbaşı Mesaisi

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, 2019 yılının son saatlerinde, ilimizin huzuru ve güvenliği, can ve mal emniyeti ile vatandaşlarımızın sağlığı için çalışan kamu görevlilerini, çalıştıkları yerde ziyaret etti.



İlk olarak Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Vali Aktaş ve beraberindekiler daha sonra Göreme Jandarma Hizmet Merkezini, Nevşehir Merkez Avanos yol güzergâhı Karayolları Kavşağı Polis Uygulama Noktasını, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini (GAMER) ve Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisini ziyaret etti.



Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine ve akabinde Göreme Jandarma Hizmet Merkezine, Nevşehir Merkez Avanos yol güzergâhı Karayolları Kavşağı Polis Uygulama Noktasındaki ziyaretlerinde asayiş hakkında bilgiler alan Vali Aktaş, buralarda görevli polis memurları, trafik asayiş ekipleri ve jandarma personelinin yeni yılını kutladı ve görevlerinde başarı dileğinde bulundu.



Ziyaretinden dolayı Vali İlhami Aktaş’a teşekkür eden polis memurları, trafik asayiş ekipleri ve jandarma personeli, yeni yıl öncesinde yapılan ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını ve kendilerine moral verdiğini söylediler.



Daha sonra Vali İlhami Aktaş ile AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve beraberindekilerle birlikte, vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmelerini teminen alınan önlemleri yerinde gözleme amacıyla gerçekleştirmiş olduğu ziyaretler kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini ziyaret ettiler.



Vali Aktaş ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, Çağrı merkezinde görev yapan emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye ve çağrı merkezi personeli ile bir sure sohbet ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve kolaylıklar diledi.



Vali Aktaş, GAMER ziyaretinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinin Acil Servisini ziyaret etti.



Burada da görevli doktor, hemşire, sağlık personeli ve görevli memurların yeni yıllarını kutlayan Vali Aktaş, acil serviste tedavi gören hastaları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Acil serviste tedavi gören hastaların durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Aktaş, hastaların ve hasta yakınlarının yeni yılını kutladıktan sonra hastaneden ayrıldı.



Vali İlhami Aktaş ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün ziyaretlerinde; İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay eşlik etti.