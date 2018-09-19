Vali Aktaş ve Belediye Başkanı Seçen NESOB Başkanı Pınarbaşı İle Esnaflara Karanfil Dağıttı

Nevşehir’de gerçekleştirilen 31. Ahiler Haftası kutlamaları kapsamında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Atilla Seçen ,NESOB Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt ile birlikte ilk olarak Milli İrade Caddesi üzerinde bulunan Kapadokya Taksi’yi ziyaret ederek, burada çalışan şoförlerle bir süre sohbet ederek şoförlere karanfil takdim ettiler.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Cengiz Taşhan, Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Düzgün, Terziler Konfeksiyoncular Manifaturacılar Perdeciler ve Giyim Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Habil Demirbilek , Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ergin’in de hazır bulunduğu ziyaretlerde Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Seçen ve NESOB Başkanı Pınaraşı, cadde üzerinde çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunup karanfil dağıttılar.