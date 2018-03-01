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Vali Aktaş ve Ak Parti Nevşehir İl Başkanı Yanar TÜGVA'da gençlerle buluştu

Vali Aktaş ve beraberinde AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile birlikte TÜGVA Nevşehir Şubesini ziyaret ederek, Vakıf Başkanı Hüsamettin Ellialtı’dan Ülke genelinde ve İlde yaptıkları vakıf çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

01 Mart 2018 Perşembe 22:28
Vali Aktaş ve Ak Parti Nevşehir İl Başkanı Yanar TÜGVA'da gençlerle buluştu
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ali Aktaş ve beraberinde AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile birlikte TÜGVA Nevşehir Şubesini ziyaret ederek, Vakıf Başkanı Hüsamettin Ellialtı’dan Ülke genelinde ve İlde yaptıkları vakıf çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Vakıfta bulunan gençlerle bir süre sohbet eden Vali Aktaş, TÜGVA’nın ülke genelinde ve Nevşehir’de önemli eğitim ve kültürel faaliyetler yaptığını belirtti.  

Türkiye Gençlik Vakfı’nın gençlik için önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyen Vali Aktaş, vakıf yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

TÜGVA Nevşehir İl Temsilcisi Hüsamettin Ellialtı ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Valimiz İlhami Aktaş ve beraberindekileri vakıfta ağırlamaktan duyduğu mutluluğunu ifade ederek, “şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum” dedi.

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