Vali Aktaş, Ürgüp’te yapılacak okul arsasında incelemede bulundu

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ürgüp İlçesinde planlanan okul için belirlenen arsada incelemelerde bulundu.

Ürgüp merkezinde yapılması planlanan ve okul için belirlenen arsada incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş’a, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkan Vekili Mustafa Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, ve Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Aydın eşlik etti.

Arazi üzerinde incelemelerine devam eden ve arsa ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Aktaş, eğitim öğretim faaliyetlerin öncelikli konular arasında yer aldığını ifade etti.