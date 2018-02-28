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Vali Aktaş'tan Taziye Ziyaretleri

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Salı günü hayatını kaybeden yengesi Merhume Vesile Açıkgöz için AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz’e taziye ziyaretinde bulundu.

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:41
Vali Aktaş'tan Taziye Ziyaretleri
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Vali Aktaş’ın taziye ziyaretine AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar da eşlik etti.

İlimiz Merkez Çardak Köyü’nde Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ü ve yakınlarını ziyaret ederek acısını paylaşan Vali Aktaş, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileğinde bulunurken, taziye ziyareti okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan dualar ile sona erdi.

Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise göstermiş olduğu taziye ziyareti nedeniyle Vali Aktaş ve beraberindekilere teşekkürler etti.

Daha sonra Vali Aktaş ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı; Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Özdemir’in babası Yaşar Özdemir’in vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Aktaş, Başkan Özdemir ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileğinde bulunurken, taziye ziyareti okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından sona erdi.

Eğitim Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizleri bu acılı günde ziyaret ederek, acılarımızı paylaşan ve taziye ziyaretinde bulunan Vali İlhami Aktaş’a ve beraberindeki heyete teşekkür ederim” dedi.

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