Vali Aktaş, STAD Derneğini Kabul Etti

Dernek Başkanı Mustafa Dursun ve Üyeleri; Oğuz Özden, Umut Ergül, Abdullah Çekiç, Şevki Gedik ve Mustafa Karakaya’nın katılımıyla Vali İlhami Aktaş’ın makamında gerçekleşen ziyarette; STAD Derneğinin amaçları, çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Vali Aktaş’a bilgi verildi.

STAD Derneğinin amacının, proje ve araştırmalara yönelik olduğunu belirten Başkan Dursun, kendilerini kabullerinden dolayı Vali Aktaş’a teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aktaş, STAD Derneğinin yapacakları proje ve araştırmaların hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunarak, heyete çalışmalarında başarılar diledi.

Bir süre sohbetin ardından ziyaret sona erdi.