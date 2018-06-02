Vali Aktaş, Şehit Semih Turgut’un Ailesine Ziyarette Bulundu

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve beraberinde Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mazhar Bağlı, Diyarbakır´ın Bağlar ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Polis Memuru Semih Turgut´ un ailesini ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş, şehit Turgut’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileklerini yineledi, mübarek Ramazan Aylarını tebrik ederek, bir süredir sağlık tedavisi devam eden şehit babası Kemal Turgut’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu, kendileriyle bir süre sohbet etti istek ve taleplerini dinledi.

Şehit ailesi ise Vali Aktaş’a ve Rektör Bağlı’ya ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür ettiler.