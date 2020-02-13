Son Dakika
Vali Aktaş, Özel İdare Genel Sekreteri Duru’yu ziyaret etti
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru’ya Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu.
Nevşehir 13.02.2020, 16:38 13.02.2020, 18:37
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Duru ise, ziyaretleri nedeniyle Vali Aktaş’a teşekkürlerini ileterek, kurumun çalışmaları ve mevsim itibarıyla yapılan kış çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Vali Aktaş’ın ziyaretlerinde İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve İl Genel Meclis Üyesi Turan Balak da eşlik etti.