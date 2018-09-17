Vali Aktaş, Okul Önünde Öğrencilerle Sohbet Etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk gününde sabah saatlerinde Mehmet Gülen Ortaokulu önünde okul servislerinden inen öğrencilerle bir süre sohbet etti ve zamanda okul servislerinin durumu hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’den bilgi aldı.

Nevşehir geneli taşımalı öğrenci servislerinin geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha güvenli ve emniyetli bir şekilde okullarına ulaşmalarına yönelik bütün tedbirlerin alındığını belirten Vali İlhami Aktaş, “Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.