Vali Aktaş, NTSO Başkanı Parmaksız’ı ziyaret etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkanı Mehmet Arif Parmaksız’ı makamında ziyaret etti.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Arif Parmaksız Vali Aktaş’a, Ticaret ve Sanayi Odasının çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Parmaksız, Vali Aktaş’a teşekkür etti.

Vali İlhami Aktaş, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Parmaksız’a ve nezdinde tüm üyelerine, faaliyet ve çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, bir süre sohbet edilmesinin ardından sona erdi.