Vali Aktaş, “Muhtarlarımız devletimizin taşradaki en temel taşlarıdır”

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Aktaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 19 Ekim 2015 tarih ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim günü ‘Muhtarlar Günü’ olarak ilan edilmiş ve bu çerçevede her yıl 19 Ekim günü “Muhtarlar Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Muhtarlarımız, sorumluluk bölgeleri içerisindeki altyapı çalışmalarından düğün ve cenaze işlemlerine uzanan çok geniş bir yelpazede vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin birinci derecede muhatabı olmaktadırlar. Muhtarlarımız görev yaptıkları köylerde ve mahallelerde devletimizin taşradaki en temel taşıdırlar.

Demokrasimizin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımız, bizzat yaşadıkları köy veya mahallelerindeki sorunları tespit ederek ilgili makamlara aktarma ve takibini yapma, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini belirleyerek yapılacak olan kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi noktasında bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir.

Devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaş nezdindeki belki ilk kapısı olan muhtarlarımız, bizlerle mahallelerimizin ve köylerimizin gelişimi ve değişimi konusunda işbirliği ve çözüm sürecine ortaklık yaparak en kaliteli hizmetin en hızlı şekilde halkımıza ulaştırılmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

Bu gün vesilesiyle, görevi başında bu millete hizmet için şehit düşen bütün muhtarlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, ilimizde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarımız başta olmak üzere tüm muhtarlarımızın “Muhtarlar Günü”nü en samimi duygularımla kutluyor, hayırlı ve başarılı görevler diliyorum."