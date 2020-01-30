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Vali Aktaş, Küresel Gazeteciler Konseyi’ni ziyaret etti
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Küresel Gazeteciler Konseyi (kgk) Nevşehir İl Başkanlığını Ziyaret Etti.
Nevşehir 30.01.2020, 14:53
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret etti.
Küresel Gazeteciler Konseyi İl Başkanı Muammer Başer’de ziyaretlerinden dolayı Vali İlhami Aktaş’a teşekkür ederken Küresel Gazeteciler Konseyi’nin Türkiye ve Nevşehir’de yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.