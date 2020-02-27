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Vali Aktaş, Kur’an kursunu ziyaret etti
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Müftülüğüne Bağlı Merkez Çiçekli Camii Yanında Faaliyet Gösteren, Merkez Hacı Asım Ve Nimet Dirikoç Kur’an Kursunu Ziyaret Etti.
Nevşehir 27.02.2020, 13:43
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Müftülüğüne bağlı Merkez Çiçekli Camii yanında faaliyet gösteren, Merkez Hacı Asım ve Nimet Dirikoç Kur’an Kursunu ziyaret etti.
Kurs öğreticileri ise Vali İlhami Aktaş’ın kurslarını ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetlerini ifade ederek, teşekkür ettiler.