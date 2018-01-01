Vali Aktaş, “Kitabını Al Da Gel, Her İnsanın Bir Kitap Olduğunu Gör” Okuma Programına Katıldı

Nevşehir Merkez Kurşunlu Camii önünde, halkta okuma alışkanlığı ve okuma farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen programa Vali İlhami Aktaş ve Eşi Songül Aktaş, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Ebubekir Gizligider, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, Ak Parti İl Başkanı Rauf Yanar, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, İl Mütüsü Yakup Öztürk, Nevşehir Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi Okul Müdürü Ali Rıza Örtlek, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri ve vatandaşlar tarafından tüm şehitlerimiz ve Kudüs için Hatm-i Şerif okudular. Öğle namazına müteakip okunan hatimlerin duasını da İl Müftüsü Yakup Öztürk yaptı.

Programda, Vali İlhami Aktaş projeyi gerçekleştiren öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti, onlarla yakından ilgilendi, çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra Vali İlhami Aktaş ve Nevşehir Milletvekilleri tarafından katılımcılara yemek ikramı yapıldı.

İkramın ardından program sona erdi.