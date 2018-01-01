banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Vali Aktaş, “Kitabını Al Da Gel, Her İnsanın Bir Kitap Olduğunu Gör” Okuma Programına Katıldı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi tarafından düzenlenen, “Kitabını Al Da Gel, Her İnsanın Bir Kitap Olduğunu Gör” Okuma Projesi etkinliğine katıldı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 11:59
Vali Aktaş, “Kitabını Al Da Gel, Her İnsanın Bir Kitap Olduğunu Gör” Okuma Programına Katıldı
banner230

Nevşehir Merkez Kurşunlu Camii önünde, halkta okuma alışkanlığı ve okuma farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen programa Vali İlhami Aktaş ve Eşi Songül Aktaş, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Ebubekir Gizligider, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, Ak Parti İl Başkanı Rauf Yanar, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, İl Mütüsü Yakup Öztürk, Nevşehir Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi Okul Müdürü Ali Rıza Örtlek, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri ve vatandaşlar tarafından tüm şehitlerimiz ve Kudüs için Hatm-i Şerif okudular. Öğle namazına müteakip okunan hatimlerin duasını da İl Müftüsü Yakup Öztürk yaptı.

Programda, Vali İlhami Aktaş projeyi gerçekleştiren öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti, onlarla yakından ilgilendi, çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra Vali İlhami Aktaş ve Nevşehir Milletvekilleri tarafından katılımcılara yemek ikramı yapıldı.

İkramın ardından program sona erdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim