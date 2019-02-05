Vali Aktaş, İl Müdürleri ile Toplantı Yaptı

Vali İlhami Aktaş’ın başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya; Kurum İl Müdürleri katıldı.

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 24. maddesi gereğince gerçekleşen toplantının açılışında Vali Aktaş; “Kurumların işleyişleri, 2019 yılında yapılacak işler ile diğer kurumlarla ilgili işbirliği ve koordinasyon gereken durumlarda, bilgi alışverişinde bulunmalarını söyledi.”

Daha sonra toplantıya katılan İl müdürleri, kendi kurumlarının teşkilat yapısı, personel durumları, 2018 yılında yapılan işler ve projeleri ile 2019 yılında yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler sundular.

Bu esnada, Kurum Müdürleri yapılacak işlerde diğer kurumlarla işbirliği yapılması gereken konularla ilgili olarak, bilgi alışverişinde bulundular.

Toplantının sonunda Vali İlhami Aktaş; vatandaş odaklı, hızlı ve çözüme yönelik Kamu Yönetimi anlayışını benimsenip, çalışmaların bu doğrultuda yapılmasını söyleyerek, toplantıya katılan İl müdürlerine teşekkür etti ve başarılar diledi.