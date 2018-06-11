Vali Aktaş, İHH’nın İftar Programında Yetimlerle Bir Araya Geldi

Nevşehir Konağında gerçekleştirilen iftar programına, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli, İHH İnsani Yardım Vakfı Nevşehir İl Temsilcisi Baki Öncel, İHH gönüllüsü gençler, İHH Kadın Komisyonu ve Yetim Birimi Başkanı Sedef Öğütken, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Hüseyin Şener, sevgi evlerinde kalan çocuklar, yetim çocuklar ve yakınları ile davetliler katıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Nevşehir İl Temsilcisi Baki Öncel, İftar programına katılan tüm katılımcıların Ramazan Ayını kutladı, iftar vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

Daha sonra oruç açılıp iftar edildi, İlimiz Valisi İlhami Aktaş, iftar programı organizesinde emeği geçen herkese teşekkür etti, İHH yardım vakfı temsilcilerine ve gönüllülerine teşekkür ederek, hizmetlerinde kolaylıklar diledi. Ayrıca sevgi evlerinde kalan çocuklar ve yetimlerle yakından ilgilendi, istek ve taleplerini dinledi, onlarla hatıra fotoğrafı çekildi.