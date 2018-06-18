Vali Aktaş, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’yu Karşıladı

Kırşehir İlindeki programlara katılmak üzere Nevşehir Havalimanı’na intikal eden İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Nevşehir Kapadokya Havalimanı’nda Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Gülşehir Kaymakamı Çağlar Tekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ve İl protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Çocuklar tarafından Çiçek Buketi ile karşılanan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve onlarla sohbet etti.

İçişler Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Havalimanında karşılanmasının ardından mitinglere katılmak üzere Mucur’a uğurlandı.