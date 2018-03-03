Vali Aktaş, Güven Huzur Uygulamasını Denetledi

İlimizde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde, başta asayiş, narkotik ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla; 02.03.2018 tarihinde 81 il genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur Uygulaması-10 gerçekleştirdi.

Uygulamada; 2203 şahıs,41 işyeri ve 13 araç kontrol edilmiş, 4 iş yerinde sigara içmekten, 2 işyerine ruhsatsız işyeri çalıştırmaktan, 1 iş yerine sigara içirmekten yasal işlem yapılmış, kusurlu bulunan iki araca cezai işlem uygulanmıştır.

Vali Aktaş uygulama başlamadan önce Nevşehir’de bir alış veriş merkezi önünde oluşturulan denetleme noktasında görevli polislerle sohbet etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Daha sonra huzurlu bir Nevşehir için uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.