Vali Aktaş, Gülşehir ve Acıgöl’de Şehit Ailelerine Ziyarette Bulundu

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, 1997 yılında Mardin’de askerlik görevini yaparken hain teröristlerce şehit edilen Jandarma Er İsa Koçyiğit’in, 2000 Yılında Tunceli’de çıkan çatışmada şehit düşen Asım Gökmen’in, 2016 tarihinde Malatya İlinde görevi başındayken trafik kazası sonucu şehit olan Uğur İpek’in Acıgöl’deki ailelerine ve 2015 Yılında Tunceli Nazimiye’de şehit düşen Gülşehir İlçesi Yeşilöz köyünde yaşayan şehit Ali Rıza Güneş’in ailesine ziyarette bulundu.

Ziyaretlerinde Vali Aktaş’a; Acıgöl Kaymakam Vekili Ömer Tuğrul Kundakçı, Gülşehir Kaymakamı Çağlar Tekin, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener de eşlik etti.

Vali Aktaş, Şehit ailelerine başsağlığı dileklerini yineleyerek, tüm şehitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diledi.

Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Vali Aktaş, onların istek ve taleplerini dinledi. Bir süre sohbet ederek, Ramazan aylarını tebrik etti.

Şehit aileleri ise ziyaretten duydukları memnuniyetleri ifade ederek, teşekkür ettiler.