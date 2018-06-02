Vali Aktaş, Erciyes Yılkı Atları Konulu Fotoğraf Sergisinin Açılışına Katıldı

Fotoğraf sergisinin açılışına, İlimiz Valisi İlhami Aktaş, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü Öğretim Üyeleri Oktay Çolak, Emre İkizler, daire müdürleri, il dışından davetliler, öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.

Serginin Açılış kurdelesini kesen Vali Aktaş, sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi, sergi anı defterini imzaladı.

Daha sonra Vali Yardımcısı Soley’den eserler hakkında bilgi aldı, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Yardımcısı Soley ise Vali Aktaş’a, sergi açılışına katılımlarından dolayı teşekkür etti.