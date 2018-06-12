Vali Aktaş, Avanos İlçesinde Vatandaşlarla İftarda Buluştu

Mali Müşavir Uğur Yapar tarafından organize edilen ve Avanos Merkez Camii önünde düzenlenen iftar programına; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, Avanos İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Yaman ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan tarafından yapılan iftar duasının ardından, Vali İlhami Aktaş, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade ederek, vatandaşların Ramazan aylarını tebrik etti ve Kadir Gecelerini kutladı. Programda emeği geçenlere de teşekkür etti.

Avanos Kaymakamı Çağrı Erdinç ise, Vali Aktaş’ı ilçelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendilerine teşekkür etti.

Vali Aktaş, programa katılan vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.