Vali Aktaş, Acıgöl-Nevşehir Arası Karayolunda İncelemelerde Bulundu

Asfalt çalışmalarından kaynaklı eksikliklerin en kısa zamanda giderilmesine yönelik çalışmaların tamamlanması için yerinde incelemelerde bulunduklarını kaydeden Vali Aktaş, seyir halindeki araçlara hasar verecek durumların giderilmesi ile gelebilecek kazaların önüne geçilmesi için yol üzerinde inceleme yaptıklarını ifade etti.

İncelemeye; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın yanı sıra AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Karayolları Bölge Müdürü İbrahim Yaşar, Karayolları 67. Şube Şefi Fazıl Arıkan eşlik etti.