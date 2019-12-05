Son Dakika
Vali Aktaş, 5 Aralık Dünya Gönüllüler günü programına katıldı
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Gönüllük Federasyonu Ve Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği Tarafından Düzenlenen Programa Katıldı.
Nevşehir 05.12.2019, 15:07
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Gönüllük Federasyonu ve Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı.
Programa, Vali İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Saltık katılırken, Gönüllük Federasyonu ve Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği yetkilileri, dernek üyeleri ve gönüllü gençler hazır bulundu.
2°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Aralık 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:37
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49