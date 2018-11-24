Vali Aktaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı yayınladı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, ’Bana bir harf öğretenin, kırk yıl kölesi olurum’ diyen Hz. Ali’ye atıfta bulunarak, ’medeniyet yarışında en önemli gücün öğretmenlerimiz olduğuna işaret etmiştir’ sözlerine yer verdiği mesajında şunları kaydetti;

“Ülkedeki birlik ve beraberliğin bozulmaması için çocuklarımızın iyi eğitim almasını sağlayan öğretmenlerimizden en büyük beklentimiz, ülkesini, milletini ve çevresini seven, sağlıklı, zeki, değerlerine sahip çıkan, vizyonlu, üretken, hoşgörülü bir gençlik yetiştirmeleridir. Büyük fedakârlık ve özveri göstererek, geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı bir cevher gibi işleyen, yetiştiren değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Bu vesilesiyle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.