Vadilerimiz Şimdi Daha Konforlu

Vadi Yürüyüşlerinde Vali Aktaş’a Oğlu Ahmet Aktaş eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir 8. Bölge Müdürlüğü tarafından Göreme Tarihi Milli Parkı içinde yapılan ve 2018 yılı yatırım programında bulunan Güvercinlik ve Zemi Vadileri Yürüyüş Yolu Uygulama Projesi kapsamında Kapadokya Bölgesinde yer alan vadilerde düzenlemelere gidildiğini belirten Vali Aktaş, proje kapsamında, Zemi ve Güvercinlik vadilerinde bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yürüyüş kalitesini artırmak olduğunu, bölgeye belli bir yoğunlukta ziyaret eden orta yaş üstü kesiminde yürüyüş yollarından faydalanmasını sağlamak ve bu sayede bölgeye gelecek turist sayısında ve 1.8 olan konaklama gün sayısının 2 gün üzerine çıkarılması hedeflendiğini ayrıca sahadaki tüm uygulamalar yörenin doğal yapısına uygun malzemelerden yapıldığını vadilerde ihtiyaç bulunan yerlerinde merdiven, ahşap köprü, bilgilendirme ve yönlendirme tabelaları ile korkuluktan oluşan donatı elamanlarına yer verildiğini ifade ederek doğa harikası Kapadokya Bölgesinin vadilerinin daha konforlu olduğunu söyledi.