Üzümü soğuk aldı, rekolte düştü

NEVŞEHİR(MHA) Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş, üzüm bağlarının bu yıl soğuk aldığını ve rekoltenin ciddi oranda düştüğünü ifade etti.

Üzüm üretimini olumsuz etkileyen bu durum karşısında arz talep dengesine de bağlı olarak bölgenin en önemli üzüm çeşitlerinden siyah dimrit üzümünün 1.30 TL dolayında alıcı bulduğunu kaydeden Nevşehir Ziraat odası başkanı Çelikbaş, bu yıl üzüm bağlarında yaşanan soğuk algınlığının önümüzdeki yıl yaşanmamasını da temenni etti.