Uzm. Dr. Ahmet Hazım Avşaroğlu, Özel Kliniğinde Hasta Kabulüne Başladı

Törene Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve çok sayıda davetli katıldı. Kurdele kesiminden sonra davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Muayenehanede verilen hizmetler arasında Ağrı Yönetimi, Eklem Enjeksiyonları, Tetik Nokta (Kulunç) enjeksiyonları, Romatizmal hastalıkların tanı, tedavi ve takibi, PRP, Nöral Terapi, Kuru İğneleme, Kinezyoband ve eklem içi yapay eklem sıvısı uygulamaları bulunmakta olup, İlerleyen dönemde Ozon tedavi ve Kupa Hacamat uygulamaları için de hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Bilgi ve Randevu için Tel : 0552 820 47 50

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Bilgi ve Randevu için Tel : 0552 820 47 50

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Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Hazım AVŞAROĞLU Kimdir?

1984’te Nevşehir'de doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. 2002’de kazandığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2009’da mezun oldu. 2010 yılında Uludağ Üniversitesi'nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ihtisasına başladı. 2014’te Uzmanlığını alıp Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde görev aldı. 2016’da Nevşehir Devlet Hastanesi'ne atandı. 5 yıl boyunca burada görevini sürdürdükten sonra istifa ederek AVŞAROĞLU AĞRI KLİNİĞİ adlı kendi özel muayenehanesini açtı.