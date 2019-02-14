Üzeyir Keleş: “Ulaşılmayan Genç Kalmayana Kadar Kafamızı Yastığa Rahat Koymayacağız.”

Türkiye Gençlik Vakfı Nevşehir İl Teşkilat Koordinatörü Üzeyir Keleş TÜGVA'nın faaliyetleri ve projeleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamasında şunları ifade etti;

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir İl Temsilciliği olarak bizim amacımız, gençlere sahip çıkmak. Anne ve babaların en büyük isteği evlatlarının güzel ve ahlaklı bir şekilde yetişmesi. Bu doğrultuda ciddi ve emin adımlarla ilerleyen bir vakıf olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TÜGVA, vizyon olarak dünyada iyiliğe ve güzelliğe dair ne varsa bunu savunan, hakkın ve adaletin yanında yer alan, sosyal, kültürel, sportif alanlarda gençliğe değer ve destek veren, gençliğin gelişimi konusunda her türlü çabayı gösteren bir vakıftır. Kısa süre içinde Nevşehir’den çok donanımlı, bilgili, devletin her kademesinde hizmet edebilecek gençlerin yetişeceğine inanıyoruz. Bizler de bu gençlere daha çok hizmet verebilmek ve faaliyetler yapabilmek adına sistemli bir şekilde teşkilatlanıyoruz. Ortaokullu, liseli, üniversiteli, çalışan gençlerimize ve aileleririmze ulaşarak şehrimiz ve ülkemiz adına daha aktif olup, çok daha güzel işler yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yönetime geldiğimiz günden bugüne kadar teşkilatlarımızda;

2 İlçe temsilciliğimizin yanı sıra, üniversite birimimizde, 2 üniversitede, 7 Fakültede, 8 Yurtta temsilcilerimiz ve 174 aktif üyemiz, liselerde 16 Lisede 32 Temsilci Öğrencimiz, 208 aktif üyemiz ve 16 Temsilci Öğretmenimiz, Ortaokullarda ise 20 ortaokulda 40 Temsilci Öğrencimiz, 157 aktif üyemiz ve 20 Temsilci Öğretmenimiz ile hız kesmeden, ulaşılmadık genç kalmayana kadar teşkilatlanmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda 47 üniversite öğrencisi kardeşimize de burs sağlamaktayız.

Bizler 11-35 yaş aralığındaki gençlerle bire bir ilgileniyoruz. Bire bir eğitim günümüzde çok büyük önem kazandı. Cumhurbaşkanımız, bu konu üzerinde hassasiyetle duruyor. Başarının yükselmesi, bire bir eğitimden geçmektedir. Ülkemiz, eğitimde ciddi anlamda ilerlemiş durumda. Günümüzde kendine güvenen, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendini yetiştirebilen ve düşüncelerini çekinmeden söyleyebilen bir gençlikle karşı karşıyayız. Karşımızda muhteşem bir beyin var. Üretmeyi her zaman en üst düzeyde tutacağız. Gençlerimizin eğitim alanını çok kapsamlı tutmak gerekiyor. Gençleri kendilerini güvende hissedecekleri bir vakıfla buluşturmak istiyoruz. Üye sayımız her geçen gün artıyor. Şu anda Nevşehir’de 1254 aktif üyemiz var. Bizler teşkilatımızda bulunan üyemiz ile birlikte ''HERŞEY GENÇLERİMİZ İÇİN'' sloganıyla başlattığımız çalışmalar bünyesinde daha çok gencimize ulaşmak için çalışacağız.'' Dedi.