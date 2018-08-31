Üzerine yük asansörü düşen işçi hayatını kaybetti

Nevşehir’in Avanos ilçesinde üstüne yük asansörü düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in Avanos ilçesinde sucuk imalathanesinde çalışan Fatih Sarıbalık’ın, üzerine yük asansörü düştü. İnşaatta çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, Afad kurtarma ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Sarıbalık’ın cenazesini asansörün altından çıkardı. Cenaze savcının incelmesinin ardından morga kaldırıldı. Bilir kişinin beklendiği iş yerinde polis güvenlik şeridi çekti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2018, 17:53