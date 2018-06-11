Üzerinden 13 adet hap 25 gram bonzai ele geçirilen şahıs gözaltına alındı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine yakalanan 1 kişinin üzerinden 13 adet hap ve 25 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yıldırım ekipleri tarafından devriye esnasında park halinde bulunan araç ve şahıslardan şüphelenen ekipler ile yapılan kovalamaca sonrasında yakalanan S.G.’nin yapılan üst aramasında 13 adet uyuşturucu hap ile 25 gram bonzai ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli S.G.’ye kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2018, 14:59