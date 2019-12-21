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Uyuşturucudan yakalanan 28 şüpheliden 6’sı tutuklandı
Nevşehir’de bir hafta içerisinde uyuşturucudan 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Nevşehir 21.12.2019, 12:02
Nevşehir’de bir hafta içerisinde uyuşturucudan 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri tarafında n gözaltına alınan 28 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 21 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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