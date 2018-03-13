Uyuşturucudan 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kubar esrar yakalatan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Mahallesi Nursultan Nazarbayev Caddesinde park halinde bulunan bir araç içerisinde yapılan aramada alüminyum folyoya sarılı 4,86 gram kubar esrar ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan Y.V. ve M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde satın alma, kabul etme veya bulundurmak’ suçlarından adliyeye sevk edildi.