Uyuşturucudan 2 kişi gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli aracın içerisinde yakalanan esrar sonrasında 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada alüminyum folyo içerisinde esrar ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan R.D. ve İ.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şahıslara kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi.