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Uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
NEVŞEHİR’DE NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU SATICISI 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI.
Nevşehir 16.03.2020, 16:31
Edinilen bilgilere göre, Sümer Mahallesinde sanayi içerisinde durumundan şüphelenerek durdurulan iki şahsın yapılan üst aramasında 6,90 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen ve satıcı olduğu öğrenilen H.H.E.’nin ev ve işyerinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.E. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.