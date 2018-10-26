Uyuşturucu ticareti yapan Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan 2 Suriyeli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında Suriye uyruklu A.A.H.’nın evinde yapılan aramada 10,09 gram toz esrar ve yine Suriye uyruklu H.F.’nin yapılan ev aramasında 3,92 gram toz esrar ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A.H. ve H.F. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.